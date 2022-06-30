社民連稱6成員遭國安警搜屋 (14:51)

社民連認為，警方對《基本法》賦予的和平請願權利如臨大敵，深感遺憾和荒謬。

社民連前主席黃浩銘表示，昨午（29日）被警方國安處搜屋。據他了解，同日有7至8名社民運成員被約談或搜屋，主要問及七一當日行程，惟不便透露其他內容。他指社民連已表明七一當日「不會有任何行動」，形容是「說一不二」，對國安處的行動感到奇怪。

黃浩銘指，國安處人員昨午約3時帶同搜查令到他的寓所，搜查約30至45分鐘，惟相關人員沒有帶走他的物品。他指「有意識到有人跟蹤和監察自己」，強調仍能自由行動。國家主席習近平可能七一來港出席活動，黃浩銘估計與這個因素相關，認為可以理解當局加強保安工作，惟自己行事「光明正大」，強調不會做甚麼作奸犯科的事。另一個社民連前主席吳文遠，昨晚9時許在社交平台facebook帖文，表示「抱歉，我依家坐緊監」，又指「明就明」。吳文遠回覆指，自己在家，被問及是否懷疑遭到跟蹤，他指沒有補充，只是強調「個人平安冇事」。

社民連主席陳寶瑩周二（28日）在facebook表示，社民連「部分義工及友人」被「國安警察」約談，稱評估形勢後，七一當日不會有示威活動。