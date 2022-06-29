中環槍擊案兩非華裔男子被控傷人　一男另被控販毒 (18:14)

被告依次為印度藉的AMANDIP Singh（36歲）、巴基斯坦藉的WAOAR Mohammad（24歲），兩人均報稱無業。他們被控於2022年6月10日，在港島中環雲咸街34號外與KHAN Sumair Khan及其他不知人名人士串謀非法及惡意傷害GURUNG Anish及ALE Sanjay，意圖使他們身體受到嚴重傷害；首被告另被控於2022年6月27日，在屯門青霞里2號青山灣花園一單位非法販運危險藥物。

另外，同案一名尼泊爾藉被告ALE Sanjay（26歲）早前被控一項企圖有意圖而傷人及管有攻擊性武器罪，早前因留院，案件押後至今日（29日）提堂，但他至今尚未出院，案件再押後至7月4日，待被告出院再提堂。據了解，被告在事件中受傷昏迷，正留院觀察。