中環槍擊案兩非華裔男子被控傷人　一男另被控販毒 (18:14)

中環雲咸街本月10日發生槍擊案，警方日前再拘捕7名涉案男子，至今17人被捕，仍未尋回涉案槍械。其中兩名非華裔男子被控一項串謀有意圖而傷人罪，當中印度籍被告另被控一項危險藥物的販運罪，今（29日）在東區裁判法院提堂，暫毋須答辯。控方申請將案件押後至9月5日再提堂獲准，以待警方進一步調查，包括被告手機及進行科學鑑證。兩被告申請保釋遭拒，其間還押。
被告依次為印度藉的AMANDIP Singh（36歲）、巴基斯坦藉的WAOAR Mohammad（24歲），兩人均報稱無業。他們被控於2022年6月10日，在港島中環雲咸街34號外與KHAN Sumair Khan及其他不知人名人士串謀非法及惡意傷害GURUNG Anish及ALE Sanjay，意圖使他們身體受到嚴重傷害；首被告另被控於2022年6月27日，在屯門青霞里2號青山灣花園一單位非法販運危險藥物。
另外，同案一名尼泊爾藉被告ALE Sanjay（26歲）早前被控一項企圖有意圖而傷人及管有攻擊性武器罪，早前因留院，案件押後至今日（29日）提堂，但他至今尚未出院，案件再押後至7月4日，待被告出院再提堂。據了解，被告在事件中受傷昏迷，正留院觀察。