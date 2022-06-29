前區議員龔振祺涉與兩街坊打鬥　事主稱曾被龔以左肩撞身　觀看片段後改口 (17:28)

任職裝修工人的丈夫陳志剛（50歲）供稱，一家居於油塘高怡邨，2021年6月15日下午接載同案被告、妻子連少芳（49歲）及女兒回家，泊車時聽到妻女被罵，上前見被告龔振祺（30歲）的辦事處助理責罵妻子「跛婆」及「癲狗」，遂加入罵戰，此時被告行近妻子，陳以手攔阻，再與被告對罵。被告則以左肩撞向其右上身，陳因害怕後跌而前傾，左肩撞到被告至倒地。

庭上播放案發片段，辯方盤問下，陳同意從片段可見，他曾向被告稱「打我吖」，反之雙手放在身後的被告表現冷靜，並無責罵他們，亦不清楚被告是否存心撞向他。

案件表證成立，被告自辯稱，他聽到嘈吵聲後步出辦事處，見辦事處義工「玲姐」與夫婦（陳志剛及連少芳）及其女兒有口角，「玲姐」一度與連少芳有肢體動作，陳家3人本打算離開，但女兒繼續挑釁，連少芳更衝向他們，他遂伸出右前臂欲分隔開她，本想解決問題，卻演變成「指住我嚟鬧」，情況升溫，欲踏前離開，即遭控方質疑「點解唔係右邊走？」，被告稱與陳距離太近「唔諗得咁多」。

控方再問「俾人鬧成咁都唔憤怒？」，被告稱「見得多」，事實上，自2021年初起遭他們一家「插水屈我」，每次經過都會罵我。