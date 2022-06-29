醫生婁子堅於Telegram群組發布女子不雅照判囚一年　官批行為可怕違反誠信 (17:18)

被告婁子堅（現35歲）被控於2020年5月發布女子X與男子口交的照片、X的裸照及兩段X袒露胸部及陰毛的影片。辯方今由外籍資深大律師布思義（Andrew Bruce）代表，他求情時稱，涉案的相片質素不高，其妻子、家人等求情信亦力證被告品格良好，且被告關懷病人，又曾在醫院參與義工，指本案行為與其良好品格不符。

裁判官溫紹明判刑時稱，考慮本案判刑時有一定難度，一方面被告牽涉嚴重罪行，另一方面他為專業的醫生，其家人亦指他是一名體貼的丈夫及父親。溫官續稱，被告的行為可怕，亦難以想像事主及其丈夫所經歷的一切；有常識的人均知道，一旦在網上發布圖片及短片，可永久流傳、難以刪除。

溫官又指，本案有兩項加刑因素，事主作供時稱，涉案的照片及影片是未經她同意下拍攝，可見被告違反誠信；另被告持續地發布涉案影像，即使片段被群組管理員刪除後，相同的片段不久後再遭上傳，現時亦不肯定是否有其他陌生人傳閱涉案影像，並難以判斷會否影響事主及其丈夫的關係。

溫官接納辯方所指，被告有良好品格，但難以評論他是否好丈夫。溫官重申不想判囚，但判刑亦須考慮對事主的影響。基於案情嚴重，每項控罪以12個月為量刑起點，考慮被告的良好品格等作扣減，總刑期為12個月。