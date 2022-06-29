新冠疫情｜本港增2004宗新冠陽性個案　本地個案1849宗 (17:23)

至於懷疑感染OmicronBA.4或BA.5變種病毒則有15宗，3宗為輸入個案，4宗無源頭。另有4宗個案為無源頭個案的家人，其中一名41歲男患者居於屯門富泰邨愛泰樓，任職銅鑼灣如心酒店房務主管，該酒店為檢疫酒店。衛生防護中心傳染病處首席醫生懷疑，患者工作期間接觸正檢疫的旅客而受感染，酒店內亦曾有陽性個案。歐家榮又指，本星期起陸續發現源頭不明的BA.4/5本地個案，中心關注情況，相信社區存在隱形傳播鏈，或因輸入個案在社區活動引起，惟相關個案仍佔所有陽性個案較少部分。

懷疑感染Omicron BA.2.12.1個案就增25宗，13宗源頭不明。院舍則增3間呈報陽性個案，其中沙田新生精神康復會博康宿舍2名同層院友確診，他們曾到南昌一間庇護工場工作，同房11名院友須接受檢疫；將軍澳耆康會東蓮覺苑護理安老院一名護理員確診，2名職員及4名院友須接受檢疫；南區耆康會關泉護理安老院一名護理員及院友確診，7名院友須接受檢疫；另再多217宗學校呈報陽性個案，其中3間學校有個別班別須停課，包括天水圍官立中學4C班有4名學生確診；天主教露德聖母幼稚園上午高班「信」有3名學生確診，涉事班別與全日高班「愛」共用班房；合一堂陳伯宏紀念幼稚園下午高班有2名學生確診。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，醫管局近日已成立高層次緊急應變指揮中心，提升緊急應變能力，有需要時可在48小時內調動公立醫院逾2000張病床；一周內可調動約5000多張病床；約兩周內可調動約1.1萬張病床接收新冠病人。另外，北大嶼山醫院香港感染控制中心有800張病床，亞洲國際博覽館則有900張病床，可隨時接收新冠病人。