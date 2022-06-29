被指為「外國組識代理人」　鄒幸彤要求控方披露控罪詳情遭拒 (14:36)

控方早前申請公眾利益豁免權（Public Interest Immunity）（PII），拒絕向辯方披露本案具爭議的文件，羅官早前裁定控方須披露部分與支聯會相關的文件資料，包括搜查令及警方調查報告等，但未有提及實際內容。

沒有律師代表的鄒幸彤今自行陳辭，表示收到控方解釋部分文件受PII保障，但未有解釋為何控罪詳情不能披露，辯方仍不知道控方指控支聯會與甚麼組織有連繫，或在何時從該些組織收取多少資金，令辯方難以準備抗辯，對她極為不公。她又形容，「若我們尚有法治，我們只是要求這些有限的資料，希望獲得公平審訊和洗脫污名的機會」。

代表控方的署理助理刑事檢控專員張卓勤則指，法庭早前已就PII作裁斷，而現時情況並無改變。

羅官拒絕鄒的要求，會依照早前就PII的裁斷，獲保障的文件不須披露。至於辯方要如何反駁控方的證據，則留待辯方考慮。

控方另申請延遲遞交原定今天呈交的陳辭大綱，獲准下周一（4日）呈交，辯方則可在7月13日案件開審當天遞交。

5名被告為鄒幸彤、鄧岳君、梁錦威、陳多偉及徐漢光。其中梁錦威及陳多偉早前認罪，各判囚3個月，梁已刑滿出獄。