中大暴動案罪成女生上訴遭駁回　官指判辭非徵文比賽不求完美　稱原審結論「無可批評」 (14:33)

上訴人鄧希雯（24歲）在審訊中自辯，指她當日到圖書館做功課，後來為了文學創作、感受催淚煙而走近二號橋，沉浸於自己的「感官世界」。上訴方爭議，原審法官李慶年接納上訴人在暴動現場逗留逾13分鐘的供辭，卻否定上訴人留在現場的原因，屬法律上犯錯。

法官彭偉昌反駁指，上訴人承認她留在現場，等同提供了對自己不利的招認，原審法官沒有理由排斥。彭官續指，案發日為二號橋衝突的第二日，上訴人不可能不知道形勢如何敏感，她穿戴黑色打扮和滿身裝備，與沉浸於現場環境的供辭無法相容。彭官表示，由於原審法官已清楚解釋暴動罪成的原因，原審的結論「無可批評」。

至於另一項「在身處非法集結時使用蒙面物品罪」，上訴方提出上訴人沒有參與非法集結，有關定罪應被推翻。惟彭官引述案例指，除非完全出於偶然，否則身處而非參與非法集結已經足夠定罪；即使上訴人只是為了尋求「臨場感」而留在現場，該罪名亦會成立。