中大暴動案罪成女生上訴遭駁回　官指判辭非徵文比賽不求完美　稱原審結論「無可批評」 (14:33)

2019年11月12日中大衝突暴動案，中大女生鄧希雯被裁定暴動及違反《禁蒙面法》罪成，判囚3年9個月。鄧希雯不服定罪申請上訴許可，上訴庭早前駁回上訴，今（29日）頒下裁決理由。法官彭偉昌表示，原審法官裁決時已清楚說明，無辜路人一定會盡早離開騷亂現場，當然原審法官可以更詳細解釋其思路，「但寫判辭不是參加徵文比賽，不講求完美」。
上訴人鄧希雯（24歲）在審訊中自辯，指她當日到圖書館做功課，後來為了文學創作、感受催淚煙而走近二號橋，沉浸於自己的「感官世界」。上訴方爭議，原審法官李慶年接納上訴人在暴動現場逗留逾13分鐘的供辭，卻否定上訴人留在現場的原因，屬法律上犯錯。
法官彭偉昌反駁指，上訴人承認她留在現場，等同提供了對自己不利的招認，原審法官沒有理由排斥。彭官續指，案發日為二號橋衝突的第二日，上訴人不可能不知道形勢如何敏感，她穿戴黑色打扮和滿身裝備，與沉浸於現場環境的供辭無法相容。彭官表示，由於原審法官已清楚解釋暴動罪成的原因，原審的結論「無可批評」。
至於另一項「在身處非法集結時使用蒙面物品罪」，上訴方提出上訴人沒有參與非法集結，有關定罪應被推翻。惟彭官引述案例指，除非完全出於偶然，否則身處而非參與非法集結已經足夠定罪；即使上訴人只是為了尋求「臨場感」而留在現場，該罪名亦會成立。