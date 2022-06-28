多名記者、新聞處人員因「保安理由」遭拒採訪七一活動　 (22:11)

記協晚上發聲明稱，該會獲悉至少7間本地及外地大型通訊社、報章、電子傳媒及網媒，接獲政府新聞處通知，因「保安理由」要撤換最少10名採訪七一升旗禮及新一屆政府宣誓儀式的記者，記協對於當局在如此重大事件作出無可改變的採訪安排，表示極度遺憾，指不但窒礙新聞工作者履行天職，亦為此等全球觸目的盛事蒙上污點。

政府新聞處回應指，不會評論個別機構和人士的認證狀況，政府在制定有關慶祝香港特別行政區成立25周年的採訪安排時，盡量平衡傳媒工作的需要和保安要求。

較早前，部分駐港外媒機構未獲准報名採訪七一活動，包括日經、朝日新聞、中央社、加拿大《環球郵報》、大型圖片通訊社Getty等，亦包括在「新聞處發布系統」有登記的本地網媒「Hong Kong Free Press」、「香港獨立媒體」等。