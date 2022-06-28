初選案申保釋被拒　官稱林卓廷有強大政治影響力並曾堅持籲國際制裁 (18:29)

代表林卓廷（44歲）的大律師李國威早前陳辭時指，林卓廷從沒提倡暴力和主張港獨，亦沒呼籲國際制裁。林在付費網上平台Patreon開設帳號只是為了籌集資金，由於林辭去立法會議員一職，他需要收入維持生計和應付法律訟費。李指出，林卓廷申請是次保釋之前，已經移除所有社交媒體，以顯示他願意遵守特殊保釋條件。

惟律政司署理助理刑事檢控專員（特別職務）羅天瑋稱，林卓廷的Patreon帳號於2020年11月開設，負責國際游說工作和抵抗政權。

羅續指，林卓廷於2019年9月連同被告胡志偉和尹兆堅宣布成立專責小組，游說其他國家對港府實施制裁；而林卓廷的Patreon帳號及其所得捐款正可反映，他擁有強大的政治影響力，因而法庭沒足夠理由相信被告獲准保釋後，不會繼續實施危害國家安全的行為。