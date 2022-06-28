上水擲磚案續審　次被告母稱被禁錄影會面時發言　胞兄稱弟提尋律師即被警拳打 (18:03)

次被告陳彥廷（現年18歲）的母親趙珮因供稱，她與兩名兒子同住，次被告是其幼子。2019年12月13日，趙稱收到警員來電，指幼子牽涉傷人案，警員形容「好小事㗎，唔洗擔心」，著她陪同幼子到警署。及後，她稱與幼子接受錄影會面之前，警員要求她不得發言，亦表明幼子完成錄影後才可服藥。她見到幼子手腳抖動，一度提醒幼子服藥，幼子回應「未食藥，我個頭好痛啊」。

控方盤問指，警方上門拘捕次被告，對趙珮因而言是否一件小事，趙回應「我係好相信警察，佢係咁同我講㗎」。她指當日曾詢問為何起訴幼子謀殺，警員解釋傷人事發地點和事主屍體位於同一範圍，她認為警員不會欺騙人，所以相信對方的說法。

次被告的胞兄陳彥勳則指，胞弟2019年12月13日在寓所被捕後，問他有否找律師，身旁一名警員上前拳打胞弟的心口，威脅「係咪咁樣同你阿哥講嘢？」陳表示，胞弟當時焦慮症發作，有手震徵狀，惟警員不准胞弟服藥。聆訊明（29日）續。