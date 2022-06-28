涉2019年堵路被捕後拒保候查　5人再被捕8月再訊 (17:52)

被告依次為女學生彭海兒（21歲）、女學生馮詩詠（18歲）、男學生梁翰堯（24歲）、無業男子朱啟輪（38歲）及女學生陳詠琪（23歲）。眾被告准以現金2000元保釋，須每兩個星期到警署報到一次。

彭海兒、馮詩詠、梁翰堯及陳詠琪各被控一項管有物品意圖損壞財產罪，即分別於當日在亞皆老街117號至121號及113號外，彭海兒保管或控制一罐黑色噴漆及一罐紅色噴漆；馮詩詠保管一把長約16厘米的黑色士巴拿；梁翰堯則被指保管一把長約16厘米的士巴拿、一把玻璃膠槍連玻璃膠、一罐黑色噴漆、三管強力膠、一把長約13厘米六角扳手和一把鉗子；陳詠琪保管一罐黑色噴漆及一把長約17厘米的六角扳手。

梁翰堯和朱啟輪各被控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，梁和朱分別被指管有一個和兩個能發出雷射光束的裝置。