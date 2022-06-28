涉2019年堵路被捕後拒保候查　5人再被捕8月再訊 (17:52)

2019年10月27日尖沙嘴「追究警暴」集會後，旺角有示威者聚集堵路，警方當日以非法集結罪拘捕22人，他們其後拒保候查，暫時䆁放。其中2男3女於本月13日再次被捕，包括4名學生，5人涉油麻地攜雷射筆、噴漆和士巴拿等，被控在公眾地方管有攻擊性武器及管有物品意圖損壞財產罪，今（28日）在九龍城裁判法院提堂。裁判官將案件押後至8月23日再訊，以待辯方索取法律意見，其間眾被告獲准保釋外出。
被告依次為女學生彭海兒（21歲）、女學生馮詩詠（18歲）、男學生梁翰堯（24歲）、無業男子朱啟輪（38歲）及女學生陳詠琪（23歲）。眾被告准以現金2000元保釋，須每兩個星期到警署報到一次。
彭海兒、馮詩詠、梁翰堯及陳詠琪各被控一項管有物品意圖損壞財產罪，即分別於當日在亞皆老街117號至121號及113號外，彭海兒保管或控制一罐黑色噴漆及一罐紅色噴漆；馮詩詠保管一把長約16厘米的黑色士巴拿；梁翰堯則被指保管一把長約16厘米的士巴拿、一把玻璃膠槍連玻璃膠、一罐黑色噴漆、三管強力膠、一把長約13厘米六角扳手和一把鉗子；陳詠琪保管一罐黑色噴漆及一把長約17厘米的六角扳手。
梁翰堯和朱啟輪各被控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，梁和朱分別被指管有一個和兩個能發出雷射光束的裝置。