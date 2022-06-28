理大外衝突髮型師自辯否認參與暴動　稱因「八卦」觀看人鏈後被困後巷 (17:49)

第四被告陳思進（18歲，髮型助理）自辯時稱，他不知道案發當晚旺角有示威活動，當晚與女友人晚膳後，在登打士街與彌敦道交界時的小巷抽煙時，離遠看到彌敦道南行線，有人以人鏈方式搬水，感到奇怪，故抱着「八卦」心態走出彌敦道北行線的行人路觀望，順道等車回家。當時他沒看到前方有警察防線、沒聽到有槍聲和玻璃樽掉到地上的聲音，亦沒有嗅到催淚煙的氣味。

兩人行至油麻地寶靈大廈附近時，突然嗅到催淚煙的氣味，有一大批人朝他的方向跑來，慌亂之下他跟着部分人跑進油麻地A1出口的小巷裏，其間在他面前的人跌倒，他被夾在人群中，解困後被捕。

對於警方早前為他錄取的警誡會面供辭，指陳案發時加入人鏈，與一名男友人幫忙搬水，陳表示內容不準確，強調他當時只是離遠看到有人「一個接一個」搬水，並無參與。

控方質疑被告錄口供前有大量時間，讓他仔細回憶事件經過，並於當時確認了供辭內容準確並簽署了聲明。陳回應指，錄口供時已距離被捕10幾小時，他感到疲倦和害怕，一心只想趕緊完成口供離開，「無一個字一個字咁睇，佢（警員）指邊我簽邊」。案件押後至明日（29日）續審。