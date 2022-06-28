新冠疫情｜本港增1685宗新冠陽性個案　有海港酒家群組患者曾光顧旺角新世紀翠園　翠園累計4人感染 (17:17)

今（28日）增28宗懷疑感染Omicron BA.2.12.1個案，11宗無源頭。當中有9宗與屯門卓爾廣場海港酒家群組有關，包括再多一名70歲顧客確診，累計有42名顧客確診。另有兩座有海港酒家群組患者居住的大廈疑出現傳播，其中屯門山景邨景安樓多3宗確診個案，涉及兩個家庭；屯門大興邨興偉樓增1宗確診個案。而旺角新世紀廣場翠園則4宗個案，衛生防護中心調查後發現，有海港酒家群組患者於本月19日曾光顧翠園，同行家庭成員亦確診，強檢後再發現多3名翠園的顧客和1名侍應確診。

至於懷疑感染OmicronBA.4或BA.5變種病毒則有16宗，12宗為輸入個案，另4宗為本地個案。其中一名個案為一名在機場任職機艙清潔員的52歲女子，居住在順天邨天柱樓，已接種3劑疫苗，歐家榮相信她與輸入個案相關；另一患者為一名於奧海城保良局日間照顧中心工作的57歲女士，居住於海富苑F座海欣閣，已接種3劑疫苗，主要在照顧中心的廚房工作，不會接觸其他長者，衛生防護中心建議照顧中心暫時停止服務，所有員工須接受核酸檢測。

再多202宗學校呈報陽性個案，其中3間學校有個別班別須停課；無院舍呈報陽性個案。