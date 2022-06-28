警方料習近平訪港　將分階段封閉會展半島、關閉會展站　習訪港期間全港禁飛小型無人機 (16:11)

警方又表示，習近平逗留或到訪途經的地區將列為「核心保安區」，周邊則屬「保安區」，習近平車隊經過的地區及行人天橋要短暫封閉，警方會實施車輛人流管制，預料金鐘及灣仔北較大影響，相信附近一帶交通非常擠塞，駕駛者如無必要應避免駕車進入。民航處亦將於維港兩岸及部分地區設臨時限飛區，限制飛機及飛行裝置飛行。

另外，習近平出席活動時，全港亦會列為「無人機限飛區」。警務處助理處長（行動）呂錦豪解釋，有關決定經過謹慎風險評估，如參考國內外領袖出席活動時的無人機限飛例子，又指海外曾有人利用無人機策動襲擊，以及參考無人機續航力等因素，認為限飛決定屬「最好平衡」。他又表示，習近平出席活動時，警方有責任保障其人身安全，確保活動有序安全舉行，安排包括為習近平提供近身保衛及護送車隊。

至於傳媒採訪安排，警方指政府新聞處會統籌及協調會場內的傳媒採訪，會場外的「保安區」會設立採訪區，警方會核實記者身份，包括檢查記者隨身物品。

另外，近日有區旗及國旗被塗鴉，警方指有心人在製造破壞，並譴責有關行為，呂錦豪形容警方與損壞國旗區旗者「勢不兩立」，正積極調查事件。