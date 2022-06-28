兩茶品店負責人認發煽動帖文批抗疫政策　分判囚6個月及7個月 (17:27)

被告侯穎欣（現年24歲）及林宛宜（22歲）承認於今年2月9日至17日期間，在香港作出一項或多項具煽動意圖的作為。

羅官稱，過去數年社會出現重大分歧，人與人及群體之間缺乏互信，造成對立、敵對及憎恨。社會看來平靜，但市民的心情仍未平復，稍有刺激，尤其針對政府，都容易令人情緒波動。此外，疫情急轉直下，確診人數「百變千、千變萬」，令市民人心惶惶；疫苗又是新興產物，其副作用及成效備受爭議，很多人均六神無主。此時針對政府作出煽動行為，對煽動者來說是黃金時機，但被煽動者而言則是最脆弱的時刻。

羅官續稱，本案涉及杯葛抗疫政策，被告並非提出科學意見，只是發洩內心的不滿及憎恨，且目標不只是顧客，更有年輕脆弱的學生，貼文要求他們欺騙學校及家長，為本案的惡化因素。

辯方求情時提及，首被告的母親接種疫苗後出現嚴重副作用，惟僱主要求她帶病上班，被告出於擔心母親，產生對疫苗以至防疫政策的不滿。羅官認為被告是出於「發泄、報復性」犯案，並質疑被告是醫學工程系學生，「都知（打針後）身體會有出現副作用，有人多有人少」。辯方解釋帖文主要是宣泄式言論，被告一時衝動犯案，並非處心積慮，案發時間亦不長。

次被告自1歲被長居內地的父母送到香港，由姨母撫育她成人，辯方指被告的姨丈曾患癌及中風，須長期卧床，3名表妹仍在學，姨母負擔極重；次被告向警方承認是該Instagram帳戶的管理人，但不知帖文由誰發出，望法庭考慮她受朋輩影響，僅「盲目地」容許帖文存在，現已深感後悔。

案情提及，兩名被告為「初凝．芝茶」的東主，租用的店面有二維碼，可連至該店的Instragram帳戶，兩人的手機均以管理人身份登入該帳戶。警方調查店鋪的Instagram及Facebook帳戶，發現案發其間共有9組具煽動性的帖文及限時動態，包括呼籲公眾進入場所時，要避開保安或「用藉口」，並提及以取外賣、上班等原因可以豁免使用針卡；及「唔做檢測咪唔會確診」，而萬一確診，「你知啦香港人最愛美心啦」等內容，並批評特區政府及官員為疫情下殺死香港巿民的「兇手」。