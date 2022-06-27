男子反修例示威藏木棍罪成　上訴稱自衛被駁回 (19:03)

上訴人為蔡嘉琪（28歲）；他在審訊時自辯稱，他自中學起學習空手道，於2019年8月10日在觀塘購買一支「菲律賓摩杖」，打算於翌日晚上的空手道周年晚會上請教其師傅，並會與師兄弟表演樂器，案發時帶備木棍是擔心遇襲、攜棍自衛。

上訴方質疑，原審裁判官過於強調客觀證據，沒有充分考慮上訴人的主觀想法，認為他帶備木棍自衛不能構成合理辯解，有關判斷屬錯誤。惟法官在判辭中指，原審裁判官有評估及分析上訴人證供，並非單憑客觀環境而拒絕其辯解。

判辭引述原審裁判官所指，上訴人供稱得知該週末再有示威活動，擔心遇襲，但他大可不回辦公室或到同區餐廳用膳。法官認為，根據上訴方呈堂的多份報道，遭受白衣人襲擊的均為黑衣示威者，上訴人再三供稱「驚懼成為白衣人的攻擊目標」，卻身穿黑衣到北角附近，「實在令人費解」。

判辭續指，即使辯方第二證人、上訴人的師傅解釋上訴人帶備「菲律賓摩杖」到辦公室是為了便利於晚上直接帶去晚宴，但解釋不了上訴人為何帶同木棍及防毒面具等裝備到餐廳，再者其所需的樂器仍放置在公司，遂裁定上訴方的上訴理由不成立。