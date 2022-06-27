不滿律師會繞過審查提交投訴 張達明申司法覆核推翻決定 (18:16)

申請人張達明，建議答辯人為香港律師會。入稟狀指，首宗事件發生於2020年3月，郭榮鏗發新聞稿表示，曾就業界疫下紓困措施聯絡律師會，惟時任律師會會長彭韻僖在刊物《會長的信》稱未獲郭「正式聯絡」。張提早知悉此事，將部分刊物內容透露予郭。及後，律師會理事會以17票比2票通過對張的不信任動議，並表決通過將事件交予律師會執業操守組調查。

至於第二宗事件，源於律師會2020年5月就理事會選舉發新聞稿，張達明在facebook稱新聞稿內容並非獲「全體理事通過」，引起部分理事不滿。同年7月，律師會獨立小組裁定張在上述兩件事披露信息，屬違反保密協議。

入稟狀表示，張達明曾與時任律師會副會長喬柏仁會面，商討簽署保密條款，以化解張與其他理事的分歧。不過，張不滿協議條款太廣泛，提出替代條款，卻被律師會拒絕。張質疑律師會沒有按照內部規定，經過調查委員會、審查及紀律常務委員會的調查，直接將投訴轉交予律師紀律審裁團，對張構成不公。