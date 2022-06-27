涉接待蔡展鵬按摩院東主　另涉大圍經營無牌按摩院罪脫 (18:01)

控罪稱，被告胡炳雄（62歲）及劉欣（48歲）被控於2021年6月7日在新界大圍積存街46至56號某單位內經營沒有有效經營牌照的按摩院，即康怡美容足浴；劉早前認罪。

裁判官覃有方裁決時稱，唯一與被告有關的證據為商業登記證，他於2014年登記為康怡美容足浴東主，但2016至2019的東主紀錄有其他人士的名字，故須證明被告有控制業務的角色，惟沒證據證明他案發時為經營者，只可推論他在2014年開業時為東主。覃官續指，被告的警誡供詞雖然自招可疑，但不可推論被告為經營者，故裁定他罪名不成立。

參與「放蛇」的警員顏永華在辯方盤問下同意，當日行動開始至結束，均沒有見過被告胡炳雄。另涉案單位的業主蘇全麗供稱，她於2017年與另一被告劉欣傾談及簽署租約，租金為18000元，整個租用過程只接觸過劉欣。

辯方中段陳辭時稱，本案沒有直接證據顯示被告有參與相關業務；控方則稱，商業登記冊顯示被告為業務擁有人及登記人。