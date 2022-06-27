新冠疫情｜本港增1873宗新冠陽性個案　本地個案佔1719宗　再增3院舍有個案 (16:37)

今（27日）再多3間安老院舍呈報陽性個案，其中西貢通善壇安老院一名護理員確診，9名院友須送往檢疫；慈雲山紫雲間沁怡護養院有一名護理員確診，患者於二樓工作，其間有穿着防護裝備，7名工作人員列為密切接觸者；上周五（24日）有3宗陽性個案的元朗松齡雅苑，再多2名院友及2名員工確診，2名員工已接種3劑疫苗，9名同層院友及9名員工須送往檢疫。

其中屯門卓爾廣場海港酒家群組增5宗懷疑Omicron BA.2.12.1個案，其中有3名屬爆疫當日的酒樓顧客，另外兩宗個案則分別居於屯門大興邨興泰樓及山景邨景安樓，單位均處於早前確診者寓所的下一層，經強制檢測發現，歐家榮估計或經渠管或抽氣扇等途徑傳播。歐家榮又指，機電工程署已視察涉事酒樓，發現酒樓的鮮風量及每小時空氣換氣量均低於標準，懷疑因此令病毒傳播。

至於學校呈報個案方面多464宗確診，涉及335間學校。其中有7間學校的個別班級須停課，包括滙基書院（東九龍）4A班，累計有6名學生確診，全班有27人；柏立基教育學院校友會盧光輝紀念學校4B班，累計有3名學生確診，全班有22人；ABC Pathways國際幼稚園（黃埔校舍）K2B班有1名學生及1名老師確診，全班有16人；中華基督教會元朗堂真光幼稚園二校K3上午及下午班，共有7名學生及一名任教兩班的老師確診；香港培正中學2F班累計有3名學生，全班有30人；香海正覺蓮社佛教慧光幼稚園K1B班有2名任教老師確診，全班15人；聖公會慈光堂聖匠幼稚園下午小望幼班有2名學生確診，全班12人。歐家榮表示，培正最新有傳播的班別，並沒有人參與早前爆疫的田徑隊活動，故相信兩個傳播群組沒有關係。

至於懷疑感染OmicronBA.4或BA.5變種病毒則有9宗，3宗為本地個案，當中有2宗源頭不明，包括一名住海逸豪園悅濤灣的6歲女童，無接種疫苗，就讀德望小學暨幼稚園K3，6月19日曾到黃埔新天地享膳坊龍閣；其37歲父亦確診，於太子道東友邦九龍金融中心工作，6月23日曾到新蒲崗景福街87號TC BISTRO用膳，其餘兩名家庭成員暫無病徵。

另一宗源頭不明為一名15歲女童，居住於天水圍嘉湖海逸酒店二期，就讀香港中文大學校友會聯會張煊昌學校中三，無密切接觸者。

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