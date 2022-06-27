涉油麻地縱火及酒店製汽油彈　兩人認罪一人否認 (15:28)

被告林天詠（案發時20歲，下同）否認縱火及管有物品意圖損壞或摧毁財產兩罪；莫熙陽（17歲）則承認上述兩罪，另他涉及多一項縱火罪獲存檔法庭；陳鴻輝（16歲）承認一項管有物品意圖損壞或摧毁財產罪。另同案的陳鴻基（24歲）及陳國強（27歲）早前認罪，被判囚4年2個月；劉智曦（16歲）則判入勞教中心。

承認案情指，警員於2020年2月4日深夜，目睹5名蒙面示威者以汽油彈焚燒彌敦道的路障。有警員目擊事件，其後翻查閉路電視，發現6名被告分別於2月3日至5日入住酒店，並前往附近的店鋪購買汽油彈材料。警方拘捕各被告時，在房內搜獲10枚汽油彈、2罐汽油、4罐噴漆等。莫熙陽警誡下稱承認扔汽油彈，並稱「其中有啲嘢我有份去買，但都係陳國強俾錢，之後就拎啲嘢上去CASA酒店」。另警方在房間的浴室套取了陳鴻輝的掌印。

開案陳辭則指出，被告林天詠警誡下稱，當時跟隨男友陳國強到場、沒有扔汽油彈，又稱「房入面呢啲武器都唔係我買㗎，嗰啲汽油彈都唔係我整，係我男朋友陳國強同其他人買同整汽油彈㗎」。另辯方提出避席申請，指法官練錦鴻早前處理同案被告的認罪及判刑，或影響公正及知情旁觀者的觀感，惟練官聽取控辯雙方陳辭後，拒絕其申請。