何栢良批評陳肇始護士出身抗疫不力　護理團體要求道歉 (15:00)

何栢良上周於商台《在晴朗的一天出發》評價陳肇始的抗疫表現時指出，世界各地在專業層面的抗疫「主帥」均由醫生擔當，質疑本港由護士領軍，難免在掌握疫情資訊和指揮會出現「慢」、「唔到位」和「漏」的情况，期望特首林鄭月娥及陳肇始在卸任前向公眾致歉。

香港護理專科學院聯同21個護理專業團發聲明，批評何栢良將抗疫失效的責任推卸在一個官員身上，指他歸咎於陳肇始的專業背景和知識。聲明指出，何栢良認為護士未能在醫療系統作出領導的觀點是嚴重過時、極度偏頗，質疑有關言論意圖矇騙大眾和刻意踐踏護士專業能力。

聲明提及，陳肇始於抗疫並非孤軍作戰，而是得到很多專家支持，認為醫護團隊每個成員應互相支持，而不是分化、攻擊、抹黑，及將失敗歸咎於他人，質疑何栢良製造醫護團隊互相猜疑，挑起及煽惑市民對整個醫護團隊的反感，形容有關行為「令人齒冷」，要求何向護理界和大眾道歉。