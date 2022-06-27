前區議員陳榮泰被控前年煽惑七一遊行　控方播片指被告手持口號呼籲上街提「行吓SOGO」 (14:28)

被告陳榮泰（58歲）去年被裁定區議員宣誓無效及遭取消資格。控方開案陳辭指出，徐子見和代表民陣的岑子杰事前分別申請在銅鑼灣出發的七一集會遊行，惟不獲警方批准，警方於前年6月27日和30日晚上駁回上訴。

案發的前年6月30日下午，陳榮泰連同陳皓桓、曾健成、徐子見和胡志偉在中環終審法院外見傳媒，並召集市民七一遊行。他們手持「反對國安法 七一齊上街」的標語，高叫「廢除國安法」、「七一街頭見」和「堅持五大訴求」口號。

陳榮泰表示多謝香港年輕人，稱「年青人即係牛哥講太多警暴啦，不如大家著啲花啲嘅衫，有啲節日色彩嘅衫，唔好着黑衫，留返我地着」。

控方指稱，翌日7月1日在銅鑼灣東角道及SOGO百貨公司外一帶，有數以百計人士非法聚集佔據馬路及行人路，陳皓桓和胡志偉等人帶領從灣仔軒尼詩道遊行至運盛路。其間有人灑溪錢和縱火，銅鑼灣和灣仔一帶的交通嚴重受阻，94條巴士路線需要改道或停駛。陳榮泰於前年12月8日在住所被警方拘捕，警誡下保持緘默。