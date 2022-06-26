新冠疫情｜增1917陽性1799屬本地　聖士提反書院增一宿舍爆疫　屯門海港酒家、威院腫瘤科病房各多兩個案 (16:34)

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港再多兩間安老院舍錄得新冠個案。文化村（美善長者之家）一名夜更護理員染疫，患者無接種新冠疫苗，30多名院友及員工須檢疫。另外，耀耆頤養院暨日間中心兩名院友及兩名員工確診，40多人須檢疫。早前爆疫的富泰護理安老院多3名院友陽性，均疑染Omicron BA.2.12.1變種病毒，該院舍累計10名院友及5名員工染疫。

在學校呈報個案方面，聖士提反書院一座女生宿舍4樓3名學生及一名社監陽性，3名學生就讀4D班，同班另一名非宿友學生染疫，該班須停面授課一周；宿舍同樓層其餘9名居住者須檢疫。張竹君表示，未發現今次宿舍爆發與同校早前另一宿舍的個案相關。

張竹君表示，本港再多11宗疑染Omicron BA.2.12.1變種病毒個案，其中兩名患者為屯門卓爾廣場海港酒家的食客，累計38名食客及4名密切接觸者染疫。

醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，威爾斯親王醫院臨牀腫瘤科病房群組再多兩名員工確診，分別為一名護士及一名病人服務助理。

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