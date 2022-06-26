港澳海關聯手搗海上走私　檢1.1億元貨物及2300萬元現金 (11:10)

海關發現近日不法分子把走私物品由香港運往澳門，再以不同方式運到內地。本月16日，澳門海關鎖定一艘由香港駛往當地的內河船，於船上檢獲大批走私貨物，包括雪茄及電子貨品，總值約6500萬元。

香港海關則於本月18日，發現一艘準備駛往澳門的內河船疑載有走私貨物，截停後於4個貨櫃，搜出2萬多支紅酒、一批美容針、1萬多件舊電器產品、奶粉、凍肉，總值4500萬元；又在其中一個報稱載有日用品及化妝櫃的貨櫃中，搜出2300萬元現金。兩名45歲及76歲付貨人被捕。

海關有組織罪案調查科特別調查第一組指揮官呂少輝表示，該批美容針包裝列明需要冷藏，惟全部均未有冷藏，近日天氣炎熱，加上貨櫃內高溫，美容針效用成疑，如流入市面或對使用者健康構成風險。而該批不明來歷凍肉同未有雪藏，食用後同構健康風險。

海關有組織罪案調查科署理高級監督鄧惠顏指出，如該批紅酒成功運到內地，不法分子可逃避800萬元稅款。而今次為海關首次發現不法分子以貨物作掩飾，以內河船運送現金到澳門，現金更僅用紙箱包裝，混入貨物之中。鄧惠顏表示，此舉反映寄貨人有意圖掩飾現金，不惜用高風險方法運送，故認為現金或涉犯罪得益或洗黑錢，將追查現金來源，不排除有執法行動。