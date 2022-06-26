警連續3日反藥駕及酒後駕駛　拘21人 (10:35)

前日（24日）及昨日（25日）凌晨，新界南總區交通部執行及管制組特遣隊於各區主要幹道設置路障，共截查1023部車輛，並向駕駛者進行酒精呼氣測試。行動中，共有16名男司機及一名女司機，年齡介乎25歲至54歲，因未能通過酒精呼氣測試，涉嫌「酒後駕駛」被捕。另外，一名27歲男子涉嫌「無牌駕駛」、「駕駛未獲發牌車輛」及「駕駛時未有第三者保險」被捕，另一名38歲男司機被截查時，被發現為通緝者被捕。案件交由新界南總區交通部執行及管制組特遣隊跟進。

今日（26日）凌晨，警方於荃灣巡邏期間，於青朗公路截停一輛行車證過期的私家車，46歲姓高男司機疑在藥物影響下駕駛，進行快速口腔液測試的結果為陽性。警方經初步調查，該名男司機涉嫌「擅取交通工具」、「停牌駕駛」、「駕駛未獲發牌車輛」及「駕駛時未有第三者保險」被捕，現正被扣留調查。

另外，警方今日凌晨於葵涌巡邏期間，發現一輛私家車違例停於限制區，截停一名65歲姓李男司機調查。警員於私家車內檢獲約10克霹靂可卡因，並在司機身上搜獲約23克霹靂可卡因，市值共約港幣5萬元。男司機進行快速口腔液測試，結果為陽性，涉嫌「販毒」及「在藥物影響下駕駛」被捕，現正被扣留調查。