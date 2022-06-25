記協通過降低解散門檻　陳朗昇連任主席 (15:28)

香港記者協會今午（25日）舉行周年會員大會，成功連任的記協主席陳朗昇會後表示，會上通過三條會章修訂， 包括通過修訂記協解散門檻， 由過往需要得到六分之五有表決權會員的同意， 降低至一半有表決權會員的同意。陳朗昇表示， 聽到會員對記協情況表示擔心，最終執委會決定提供修會章方法， 一旦決定解散，相信會員期望提供空間和靈活性予執委會。 至於是否解散記協，他就指執委會剛上任，暫時未有看法， 亦未聽到會員表達解散的傾向。

另外，會上亦通過新一屆執委會的名單，7名候選人均成功當選， 包括2名新任理事。主席陳朗昇上月曾稱不積極尋求連任， 他解釋一直等待其他人參選， 直至最後一刻亦沒有人才選擇再度參選，指「既然（擔任主席） 風險過往一年都有，做多一年也不見得差很遠」。 至於十月赴英參與學人計劃的他，表示根據會章如果主席離港， 需要在執委會選出代主席，具體安排有待執委會9月再作決定。

繼本年1月接獲職工會登記局信件，要求就記協涉嫌與《 職工會條例》或會章不符的活動提供資料， 記協本月1日再次接獲當局的信件查詢其他活動的詳情。 陳朗昇表示執委會正諮詢法律意見和草擬回覆，認為不感到有壓力， 重申記協的活動合情、合理和合法，亦符合會章和《職工會條例》， 而當局至今對記協首次的答覆未有表示不滿。