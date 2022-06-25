醫管局擬聘大灣區醫生來港　病人政策連線主席憂語言不通致誤診 (15:11)

林志釉今（25日）在港台節目《星期六問責》表示，公立醫院工作壓力、過去一兩年的社會事件均令醫護人員「心淡」，不少人選擇離開，預料往後幾年人才流失問題將持續惡化，建議局方再下工夫挽留人手。他補充，非本地醫生主要說普通話或英文，診症、開藥上或會造成問題，而照料病人不容許出現落差，建議局方提供適當監察及督導。

立法會醫療衛生界議員林哲玄在同一節目稱，大灣區絕大部分醫生會講廣東話，本港過往曾聘用只能說英文的海外醫生，形容香港「非常適應處理種種語言問題」。他指出，兩地醫療系統差距不大，相信內地醫生很快能熟習香港工作模式，而內地三甲醫院的醫護水平十分高，相信醫生能力不成問題。他補充，醫管局若只引入5至10名醫生，「即使對方有三頭六臂也杯水車薪」，惟資深醫生來港交流後能將經驗帶回內地，令當地醫生更熟習香港醫療系統工作模式，為日後招募非本地畢業醫生鋪路。

特別註冊委員會早前公布兩批認可醫學資格名單，林哲玄批評名單上的課程均以英文教學，認為委員會歧視中文，指出過往護士也曾用中文撰寫病歷，當時醫護合作未見問題，他又質疑本地醫生的英文水平，反問「點解用英文教學你就好似好開心好歡迎佢」。