男子傳「劈黑警」信息煽惑傷人罪脫　官信僅屬發洩情緒 (19:06)

法官又在裁決中透露，被告方文浩（43歲）稱為新民黨副主席司機的男子。但據本報了解，被告曾為高寶集團的公司司機，而高寶集團由新民黨副主席韓世灝創立，亦非新民黨聘用或韓世灝私人聘用的司機。

法官游德康裁決時指，「煽惑」具「刺激、挑起、鼓舞」意思，被告所發表的言論的確可能會刺激或挑起他人犯罪，但涉案群組是交換交通消息的平台，並非反政府群組，若他有煽惑他人的意圖，大可以選擇在其他群組分享。游官續指，群組內逾2000條訊息中，只有數項提及「和你shop」及中環集會，且是提醒他人注意或有擠塞情況，沒有人就此發表其他意見；被告亦沒在群組內發出欲傷害警員或他人的訊息。

對於被告早前自辯稱，因看見警方手持雷明登槍及驅散示威者等片段，過於憤怒而「順口」發表涉案言論，強調當時是胡亂說話、並非仇警，亦沒打算傷害警員。游官認為，不論是支持哪一方，當時任何人看新聞都會感到憤怒、憤慨及無助，欲宣洩情緒屬人之常情，被告的說法不無道理，故接納其辯解。

裁決後，女親友鬆一口氣及激動哭泣，並與被告相擁。