物業投資者及母親收購商場涉詐騙代理佣金75萬元遭廉署起訴 (19:06)

兩名被告分別為謝耀陞（38歲），恒豐地產有限公司（恒豐）公司董事兼股東，以及母親冼玉翎（66歲）。

事件由廉署接獲貪污投訴而展開調查，據廉署新聞稿，2019年6月，一名投資夥伴應謝耀陞邀請，一同收購一個位於荃灣的商場。二人其後買入思成有限公司（下稱思成），用以收購該商場。該投資夥伴及冼玉翎各自擁有思成四成半及五成半股份。

謝耀陞經美聯物業（商舖II）有限公司（下稱美聯）與賣家聯絡，對方開價1.68億元。根據一般慣例，作為買家的思成須向美聯支付成交價的百分之一作為代理佣金。

冼玉翎涉嫌要求美聯與謝耀陞擁有的持牌地產公司恒豐合作，一同促成有關交易。

兩名被告現同被控一項串謀詐騙罪名，指兩人於2019年7月至2020年6月，一同串謀詐騙該投資夥伴，即不誠實地誘使恒豐與美聯達成一份協議，訂明恒豐有權獲得思成就上述交易而應向美聯支付代理佣金的八成；及向該投資夥伴隱瞞有關協議。