理大「圍魏救趙」案　25歲男否認暴動稱送友人回家路經現場 (15:58)

被告歐陽浩明（案發時25歲）為地盤管工，他供稱11月18日下午6時許，在天水圍下班後，相約朋友「蝦生」及其家人夾公仔和晚膳，並於元朗安興街集合，夾公仔舖店長Oscar及其女友亦在場，一行7人前往晚膳。其間，Oscar女友接到家人來電，指九龍區很混亂，要求她回家。被告續指，由於「蝦生」的車擺滿貨物，且他們截不到的士，遂由被告駕車送Oscar女友返回旺角的住所，Oscar及「蝦生」亦有同行。他們約晚上10時到達窩打老道及渡船街，惟被告轉錯路線及交通堵窒，故把車泊在文英街，步行往旺角。庭上亦播放當時的行車紀錄儀。

他們走到登打士街時，嗅到些「令人呼吸不暢順的氣味」，故曾在便利店休息。他們送了Oscar女友後，3人沿登打士街行入彌敦道，他稱，曾看到火光及聽到聲響，但距離太遠，故不認為影響安全。當行近碧街時，發現示威人群堵著十字路口，突然有大量市民湧來，情況混亂，被告亦與友人走失。當被告走往小巷，被人群擠逼，致他倒地，亦有人倒在被告身上，10至15分鐘後才有消防員到場救援，並為被告簡單包紮，他亦隨即遭警員鎖上索帶，其後被捕。