警方搗種植大麻及販毒集團拘5男　檢1800萬元大麻 (13:35)

毒品調查科探員前日下午，突擊搜查元朗唐人新村路一個貨倉，在貨倉內發現3名男子，以及一個7000平方呎臨時組合屋，經搜查在組合屋內檢獲258棵約重88.9公斤大麻植物及7.6公斤大麻製成品。於是以種植大麻及販毒罪名拘捕倉內3名男子。

毒品調查科高級督察譚瑋諾指，該大麻種植場為一個有系統，近年較罕見及規模最大的水耕種植場，場內會根據大麻生長不同情況，劃分不同區域，包括幼苗區、生長區及收割區。亦設有先進儀器控制溫度及酸鹼值，以及營養監察儀器等。

警方繼續跟進調查，發現集團在西營盤柏道一單位及火炭禾盛街一工廈單位。分別設置兩個大麻種植場，探員分別於昨（23日）午及今（24日）凌晨採取行動，搜查兩單位共檢獲103棵約重0.8公斤大麻植物，同時拘捕兩名本地男子，涉嫌種植大麻及串謀販毒。

警方稱今次行動已成功成功瓦解一個種植大麻及販毒集團，阻止一批毒品流入本地市場，同時打擊罪犯收入來源。5名被捕男子均為本地人，年齡介乎30至58歲，包括1名集團主腦、2名骨幹成員及2名負責種植的農夫，當中3人已被控相關罪名，將於今日下午於屯門裁判法院提堂，另2人仍然扣留調查，並將落案控告相關罪名。

警方留意到近年吸食大麻有年輕化趨勢，於2020年就21歲以下與大麻相關罪行被捕人士有191人，而於2021年升至257人，按年升幅達到34.6%，今年1月至4月已有75人被捕。