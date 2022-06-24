男子胸痛入院後不治　死因庭裁定死於自然 (13:13)

5男陪審團退庭商議約一小時後，裁定事主胡耀強（終年54歲）於2018年8月30日在博愛醫院死亡，導致死亡的疾病為第三型心肌梗塞。

港大內科學系榮譽臨牀教授、心臟科專科醫生蕭頌華供稱，事主出現急性心臟病引致心律不正，繼而心臟停頓。蕭同意法醫分析事主患上缺血性心臟病，但缺血性心臟病僅指血管收窄，故認為事主由於缺血性心臟病導致第三型心肌梗塞而死亡。雖然他事前已經抽血，但其心肌蛋白檢驗未能診斷該疾病。

蕭續指，事主感到胸悶不適，送院治理，他服用阿士匹靈並抽血檢查等，相關診治程序是合理，而且心電圖沒有顯示嚴重心肌梗塞，即使考慮到事主兩日內曾有心絞痛，蕭亦認同事主屬於低風險的患者。

蕭說，閉路電視片段可見事主被送往觀察區後，沒有醫護人員在他身邊出現，他在牀上一度四肢抽搐，雙手舉起和有瀕死呼吸，有人發現他昏迷後才搶救。蕭認為，本案徵結在於事主沒有被持續監察心臟；另外博愛醫院今年5月起使用中央生理監察系統，他說利用儀器有助監測病人狀態，持續檢查心臟亦是重要。