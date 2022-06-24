兩男涉於連登及Instagram發布「光時」等字眼被控煽動　還押候審 (13:01)

首案被告陳偉倫（30歲）報稱電腦資訊人員，他被控於去年7月1日至今年6月23日，在香港作出一項或多項具煽動意圖的作為，即在LIHKG發布及/或持續展示陳述，具意圖引起憎恨或藐視中央或香港特別行政區政府或激起對其離叛、引起香港居民間的不滿或離叛、煽惑他人使用暴力、及/或慫使他人不守法或不服從合法命令。

次案被告為廚房工人陳冠旭（28歲），其控罪日期橫跨去年1月17日至今年6月13日，涉及透過Instagram發布及/或持續展示陳述、相片和海報，作出一項或多項具煽動意圖的作為。

律政司高級檢控官李庭偉為控方代表。陳偉倫由大律師梁麗幗代表，他放棄8天保釋覆核權利；陳冠旭則由當值律師代表，他保留保釋覆核權利，將於6月30日再到庭處理。