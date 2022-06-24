粵港澳警方聯合打擊黑幫　拘逾1800人檢逾億貨 (11:59)

截至6月17日，警方聯同入境處、海關、消防處及食環署等政府部門，共搜查2548個場所，包括酒吧、遊戲機中心、網吧、派對房間及住宅單位等，拘捕1837人，涉嫌干犯與三合會及毒品有關的罪行，包括傷人、刑事毁壞、勒索、管有攻擊性武器、經營非法賭場及經營賣淫場所等。被捕人包括1221名男子及616名女子，年齡介乎11至90歲，當中73人為內地人士，119人為非華裔人士。香港警方同時亦檢獲市值約8000萬港元的毒品及精神科藥物，包括大麻、氯胺酮、可卡因、冰毒、海洛英及藍精靈等。

香港警方表示，粵港澳三地警方一直不遺餘力打擊三合會及有組織犯罪活動，特別針對跨境犯罪集團。「雷霆2022」是以情報為主導的聯合執法行動，目的是打擊三合會及有組織犯罪集團的非法活動、瓦解跨境罪行及斷絕犯罪分子的收入來源。警方指，行動仍繼續，鼓勵市民提供涉及三合會及有組織犯罪集團的情報，亦會繼續與內地及澳門警方保持密切聯絡及交換情報，打擊跨境三合會犯罪集團，以維護公眾對治安的信心。