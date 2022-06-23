元朗晚上一度停電　中電：1.3萬戶受影響 (21:58)

電力至晚上近9時陸續恢復，綜合元朗商戶及居民，停電時間由10分鐘至半小時不等。消防在8時至8時半期間在元朗收到至少6宗困𨋢報告。

中電發言人回應指，今晚約8時，元朗大棠路一帶的電力供應出現不穩定，導致約1.3萬客戶的供電受影響。經緊急調動電力供應後，約6000客戶於10分鐘內恢復供電，餘下約7000客戶於8時半恢復供電。經初步調查，相信事故與周二元朗電纜橋起火後，復修工作進行期間，區內供電系統有可能出現不穩定情況有關。中華電力對受影響的客戶致歉。

另外，受停電影響學校今早（23日）復課。位於天水圍天富苑的中華基督教青年會小學程志祥表示，該校絕大部分供電已恢復，已運作如常，今明兩日響應中電呼籲節約用電。

程志祥表示，課室有兩部空調，已與教育局商討指引，包括建議老師於首兩節課堂，在氣溫可接受下，只開課室其中一部空調，另建議避免到禮堂集體活動，因禮堂空調耗電量較大，安排料維持至明日（24日）。天文台今午錄得最高氣溫33.8度，是本港今年以來最高紀錄。