渣馬選手不治案│遺孀陳辭斥醫療輔助隊救護車遲20分鐘 令丈夫失救 (19:45)

死者李文德於2018年1月21日暈倒送院，同月24日不治，終年50歲。其太太廖美寶陳辭稱，丈夫死於急性心肌梗塞，隱性疾病無人知曉，對此感到難過。因此，急切救援尤關重要，但最先到場的醫療輔助隊（下稱AMS）救護員錯誤評定丈夫有脈搏，導致他在頭十分鐘未獲適切急救，「白白錯過救治既黃金時間」。

廖續批評AMS應變混亂，意外事故協調中心（下稱ICC）接獲求助後，未有即時問及傷者資訊，在資訊不足下便以為丈夫屬輕傷，直指「好荒謬好憤怒」，最終ICC花時間多次確認，令本來只需3分鐘車程便抵達的救護車，20多分鐘才到場。她提及，ICC拒絕派出救護車接載救護員前往丈夫暈倒之處，是漠視救求聲音，所謂「制度及守則」成了推塘的籍口。

廖指，事件反映人員急救意識不足，表現「事不關己 己不勞心」，她認為丈夫是在AMS提供的急救服務下「失救」，即使事後改善，亦已負上沉重代價，對家人而言「一切都嚟得太遲」。

AMS代表陳辭指，隊員來自各行各業，穿起制服就有使命感，當天已作適切救治，事後AMS亦有檢討包括增設心臟除顫器（AED），會繼續完善，願家屬早日釋懷。