曾國衞陳國基新冠檢測呈陽性正隔離　陳：宣誓安排由政府決定 (21:50)

【21:50更新】本報向衛生署查詢密切接觸者定義、兩名官員的密切接觸者人數、兩人是否涉Omicron新亞系及兩宗個案是否有流行病學關係，政府發言人回覆稱：相關官員的隔離安排按照衞生署衞生防護中心的指引所作出。

【20:46更新】陳國基向本報表示，自己只是有點咳嗽，可能從妻子處染來，她早前確診，至於宣誓安排由政府決定。曾國衞向本報表示，他現在無病徵，今早因為參與七一官方活動而做核酸檢測時發現陽性。被問及他周二（21日）有否出席政府高層早禱會，以及近日出席的公開活動，他稱「呢幾日都係正常活動」，強調有戴口罩。至於會否影響宣誓，他稱「睇大會安排」。至於他的隔離地點，他稱自己現時獨自在家，太太、海關關長何珮珊則在別處。

政府發言人指，曾國衞和陳國基最近一次上班日期分別為昨日（22日）和六月周一（20日），在工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，包括每日進行快速抗原檢測並取得陰性結果。

海關關長何珮珊為曾國衞的妻子，其核酸檢測結果為陰性，經衞生防護中心評估後被列為密切接觸者，現正按衞生防護中心指引進行檢疫。至於陳國基的妻子早前曾確診，故由6月21日起按衞生防護中心指引進行檢疫。

政制及內地事務局和行政長官辦公室會為相關辦公室進行徹底清潔和消毒，並遵照衞生防護中心的建議，安排相關職員接受檢測。