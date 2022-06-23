理大衝突6人否認暴動　警否認為被告強套防毒面罩　惟片段顯示被告當時無面罩 (18:03)

控方案情指各人在11月18日早上離開理大，沿暢運道進入科學館道。案發時駐守機動部隊B連的高級督察黃瀚緯供稱，當日早上8時05分突然見約80至100名「暴徒」從暢運道湧向科學館道的警方防線，向防線投擲汽油彈及硬物，警方隨即發射催淚彈及橡膠子彈，當時雙方相距約80至100米，並在短時間內見約20人跨越約一米高的石壆，跑進科學館停車場。黃一度擬進入科學館拘捕各人，但擔心遭伏擊而作罷。近20分鐘後再聯同警司謝玉龍等共10人進入科學館，拘捕共17人，包括案中6名被告。

辯方在盤問時播放一段網上直播片段，顯示科學館內拘捕情況，其中第四被告羅健洋舉高雙手，當時他戴着眼鏡，身上沒有防毒面罩。片段有聲音大叫「趴喺度！仲等咩呀？」，鏡頭隨即轉向地面，隨後聽到多陣咳嗽聲。

辯方指出有警員曾將防毒面罩強行套進羅健洋的頸項，致其眼鏡跌地，黃瀚緯一概否認，亦稱不見有任何同僚這樣做；黃在盤問下同意當時各被告沒有反抗，但否認「任意」使用胡椒噴霧，不同意當時無必要使用胡椒噴霧。審訊明續，各人續准保釋。