【多圖】多名出席官方慶回歸活動者今起每日檢測　范太羅范同讚新班子 (16:48)

因應七一回歸活動，出席嘉賓需於今日（23日）起「閉環」，包括每日接受核酸檢測，多名政商界人士今日到禮頓山社區會堂接受檢測。

范徐麗泰完成檢測後評價政府新班子，認為針對社會關心的房屋問題，下屆官員均在政府長時間服務，不需花時間熟悉工作，甫上任便可「拿起衫袖做嘢」，也很清楚政府內部有什麼地方可加快和完善。

對於新班子內AO出身的問責官員佔一定比例，范太強調官員最重要有心為市民服務，肯做事，而且要做得到，而AO出身的官員熟悉政府程序，能以最快速度找出改善方法。

行會成員羅范椒芬則認為新班子很務實，她稱認識不少來屆官員，讚賞他們有心，「想做好香港」。擔任行會成員10年的羅太卸任在即，她表示來屆行會成員的背景多元，具豐富經驗，整體上有很好配合，舉例說保監局前主席鄭慕智熟悉教育界和保險業，同時具公司管治經驗。對於卸任後的計劃，羅太說希望通關後有更多機會到內地旅遊，亦想多花時間探望孫兒，但將來「會一路繼續幫香港」。

被問到國家主席習近平七一會否來港，范徐麗泰回應稱「好難講，唔識講」。羅范椒芬則相信會有國家領導人來港，惟未肯定是哪一位，着大家「拭目以待」。

多名政商界人士今日早上亦到禮頓山接受核酸檢測，包括前律政司長、基本法委員會副主任梁愛詩、遠東發展主席邱達昌、立法會議員林健鋒和吳秋北、吳傑莊等。其中梁愛詩表示，每天需接受檢測有些麻煩，但認為值得。