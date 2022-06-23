童樂居虐兒案多7人被控　累計34人被起訴 (16:03)

今被帶上法庭的7名被告所面對的控罪，涉10名受虐兒童，控罪詳情顯示部分兒童重複受虐。其中鄧月媛、梁曉彤及梁善儀報稱任職幼兒工作員，其餘報稱前幼兒工作員：

○ 被告/面對控罪數目/涉及的受虐兒童

* 鄧月媛（50歲）：4（1歲男童R、3歲男童F、女童I及AC）

* 李慧心（50歲）：1（2歲女童W）

* 鄭淑貞（59歲）：3（2歲女童X、3歲男童D）

* 梁曉彤（27歲）：1（2歲男童E）

* 梁善儀（51歲）：1（2歲男童E）

* 關佩華（49歲）：1（1歲男童T）

* 陳信興（57歲）：3（3歲男童F及AG）

○ 24人轉介至區院審理

* 9月16日於九龍城裁判法院再訊，待控方準備轉介文件：上述7人連同趙詠茜、黃潔瑩、卓凱欣、莊嘉宜、李晓儀、趙運紅、楊淑儀、伍家穎、郭愛萍、鄧美欣、周靈芝、馮凱琍、陳綺雯、盧敏兒

* 7月12日於區院答辯：馮鳳豪、陳麗娟及陳玉玲

兼職幼兒工作員馮鳳豪（63歲）被分拆成獨立一案，原被控一項「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」罪名，控罪書顯示增至15罪，指稱她於2021年11月18日至12月13日期間故意襲撃、虐待或忽略9名兒童，另有6罪的受虐兒童身分不詳。

前幼兒工作員陳麗娟（55歲）及幼兒工作員陳玉玲（49歲）則被分拆為一案，現被控17項上述罪名，被指在2021年11月20至12月18日間犯案，涉及8名兒童，8罪的受虐兒童身分不詳。