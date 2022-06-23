港大研究發現兒童感染Omicron BA.2後死亡重症比例較流感高 (14:34)

港大團隊分析1144名於今年2月5至28日感染Omicron BA.2的11歲以下住院兒童，再對比2015年至2019年間32212名感染流感及16423名感染副流感病毒的住院兒童，發現感染BA.2病死率為流感及副流感2.7及4.7倍，而入住兒童深切治療部比例則為2.1及1.2倍。

併發症方面，感染Omicron BA.2兒童出現神經系統併發症比例為流感和副流感1.6及1.9倍，而呼吸系統併發症比率則較低，肺炎比率更是遠低於流感和副流感，惟出現「嘶哮症」比例則為流感的兩倍。

團隊表示，BA.2比流感病毒更具致病性，導致較多兒童需入住深切治療部，而且具有神經致病性，令兒童較易出現癲癇；在呼吸系統併發症方面，兒童「嘶哮症」比例較高，但很少有出現肺炎，反映BA.2更影響上呼吸道。

團隊補充，研究提取數據的系統未有提供個案病毒基因排序，故未能確定是否全屬BA.2個案，加上部分輕症染疫童於第五波波疫情未有入院，故研究所引用新冠的病死率或高於實况。