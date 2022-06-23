受訪小學生疫下肥胖比率急升逾兩倍　促家長重建子女正確飲食習慣 (14:21)

調查在今年5月至6月以網上問卷形式訪問1439名幼稚園及小學生家長，問家長有否觀察到子女在疫情前及疫情期間有超重或肥胖問題，結果發現兒童超重或肥胖比率疫情前為4.8%，疫情期間升至13.5%，升幅達1.8倍。其中9至13歲高小學生相關比率更由7%飆升至24%。

調查同時發現兒童飲食及運動習慣在疫情期間有改變，59%兒童吃多了零食而影響正餐，8成小朋友減少戶外運動。調查另邀請家長自評子女的快樂指數，結果發現疫前有8.51分（10分滿分），疫情期間跌21%至6.75；家長如自評壓力愈大，達9至10分，兒童快樂指數跌幅愈大，平均只有5.58分，跌幅達35%。

香港兒科基金秘書長王曉莉認為，疫情下生活習慣改變令兒童肥胖問題加劇，對兒童健康長遠而言比感染新冠病毒後的「長新冠」影響更大，增加患上糖尿病、高血壓等風險；家長亦應照顧自身身心需要，避免影響子女，並把握現時疫情放緩機會，鼓勵子女多做運動，重建均衡飲食習慣及生活規律。