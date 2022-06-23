教師邀女生到寓所「睇 Netflix」後性交　7罪罪成判監3年9個月 (14:04)

辯方求情時稱，被告馮霆麾（現38歲）於美國大學修讀英國文學及寫作，成績優異，更獲全額獎學金。他2012年返港擔任教師，事發時任職約十年。辯方又呈上兩名成年學生、被告及其父母的求情信，指被告感內疚自責，惟法官陳廣池質疑，其求情信沒有提及事主X，亦沒自責或悔疚。

陳官判刑時稱，X渴求關愛，在被告甜言蜜語及他作為師長的身份下，X毫無招架之力，成為被告的「囊中物」，任由他擺佈。陳官又指，X由始至終對被告一往情深，更為他付出貞操。

陳官又指，本案有10項加刑因素：被告與X年紀相距約20年、濫用角色及地位、破壞誠信與X發展師生戀；法庭信納X證供，相信被告當時不只與X一人發展、被告犯案大半年，操弄及性剝削X至2020年。本案對X的創傷深遠，令她自暴自棄，與陌生人發生性行為，可見她持續沉淪苦海；被告不能重執教鞭，但仍有機會接觸女童，重犯機會不低。被告沒使用安全套、沒悔意，僅指無法繼續熱愛的教學工作，陳官認為說法反映似乎世界只圍繞他，而且事發後被告試圖控制X作供，掩飾罪行。故陳官就7項控罪，總刑期判囚3年9個月。