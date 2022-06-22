廉署起訴物業代理妨礙司法公正　贍養費訴訟涉少報逾300萬收入 (20:38)

37歲被告吳文錦，報稱地產代理公司首席聯席董事，被控6項作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為罪名，違反普通法；及一項宣誓下作假證供罪名，違反《刑事罪行條例》第31條。

被告案發時為一間地產代理公司分行主管，除了每月底薪8900元，可就自己及其屬下物業代理促成的物業交易，分別賺取銷售佣金及主管佣金。

被告與其前妻自2011年起就贍養費及子女撫養權事宜在家事法庭展開法律訴訟。家事法庭於2017年8月頒令，被告每年有6個月須向前妻支付每月贍養費2500元，以供養二人的孩子。惟被告於2018年1月以財政困難為理由，向家事法庭申請免除向前妻支付上述費用。有關申請於2020年3月獲法庭批准。

其中6項控罪指，被告涉嫌於2018年3月至2019年2月期間，作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為，包括向家事法庭送交載有虛假內容的文件，即兩份非宗教式誓詞、三份書面答覆及一份經濟狀況陳述書，當中夾附虛假付款通知書及銀行結單的副本，以及在上述家事法庭申請中使用該些文件。

餘下一項控罪則指，被告涉嫌於2019年2月21日，在上述家事法庭的訴訟中依法宣誓為證人後，故意作出虛假陳述，指自己從僱主所得的每月收入約為8500元。

廉署調查發現，被告於2017年6月至2019年1月期間的20個月內，每月從該地產代理公司賺取21000元至約770000元不等，涉嫌向家事法庭提出上述申請時所提交的文件內，少報了該段期間所得逾300萬元收入。