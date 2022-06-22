警檢1500萬元毒品　4男3女被捕 (18:51)

警方於今年四月展開一連串反毒品行動，偵破4宗販毒案件，一共拘捕4男3女涉嫌販運危險藥物，年齡介乎24至47歲，並檢獲超過17公斤、市值超過1,500萬元的毒品，包括可卡因粉末、霹靂可卡因，以及氯胺酮等。

港島總區特別職務隊第二隊高級督察伍恩翹表示，在昨日（21日）一單最新販毒案件中，警方根據線報及深入調查，鎖定一名中國籍男子，懷疑與本地活躍的一個犯罪集團有關，該名男子利用一個位於元朗的大型私人屋苑單位，作爲毒品的儲藏倉庫及分銷中心，再將包裝好的毒品交由成員在本地分銷。警方昨早在上述單位截查25歲姓魏男子，在他身上搜出約250克霹靂可卡因，以及約104克氯胺酮。探員隨即押送男子返回單位搜查，檢獲市值約270萬元毒品，包括約400克霹靂可卡因及3.2公斤氯胺酮，被分拆成6100包，準備供給本地市場。搜查單位期間，警員另發現一名33歲姓吳女子，現場亦發現大量包裝工具和一枝伸縮警棍。警方以涉嫌「販毒」及「藏有攻擊性武器」拘捕兩人，現正扣留調查。兩人報稱無業，被捕男子有黑幫背景。

警方留意到，疫情下不少青少年因停工停課，多了時間使用社交媒體，更容易接觸到販毒團體，被對方利用了想「賺快錢」的心態，招攬進行販毒活動。警方强調「零容忍」毒品活動，並重申販毒屬嚴重罪行，一經定罪，最高可罰款500萬元及判處終身監禁，即使是青少年販毒，警方仍可引用相關條例，申請加刑。警方未來將繼續採取情報主導的行動，打擊黑社會販毒活動及收入來源。