兩人認APM「和你Sing」非法集結　求情指當日無肢體衝突望輕判 (18:45)

被告為網絡工程師黃楚婷（27歲）及文員張仲綸（32歲）。兩人同被控於2020年6月30日，在觀塘創紀之城第5期APM內與李君濓及其他人士參與非法集結。另案被告蔣焯生（22歲）則押後至7月20日再訊。

辯方求情稱，首被告畢業於科大工商管理系，曾入選院長嘉許名單，她努力自學下成為網絡工程師；她亦就其行為向法庭及家人致歉。辯方續稱，次被告修讀職業課程，現有穩定工作，他因容易受人影響而一時犯案。

案情指，當日是《港區國安法》生效前一天，過百人在APM聚集參與「和你Sing」活動。示威者高叫口號、舉起橫額，並呼籲市民參與翌日的遊行。晚上6時許，警方進入商場並舉旗警告，但示威者未有停止行為。

有便衣警員留意到首被告站在一名示威者旁邊，該人揮舞代表自由民主的藍白色旗幟，次被告則展示寫有「香港獨立」的黑旗。警員隨後拘捕2名被告及該名示威者，次被告更一度躲在一間商舖內，警員要求店員開閘後將他拘捕。