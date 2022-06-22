科技園租客被指違租約後入稟告科技園及創科局長　高院裁定科技園勝訴可收回單位 (17:08)

原告為香港科技園公司，被告為Biocell Technology Limited（百奧生物科技有限公司），前稱China Stem Cell Clinical Applications Centre Limited（中國幹細胞臨床應用中心有限公司）。

早前代表被告的律師稱，百奧生物科技已經清盤，庭上透露，臨時清盤人對是次申請沒有反對。原告一方指出，被告在科學園的租約為期6年，於去年6月30日屆滿，惟被告未有交回處所。暫委法官李律仁隨即裁定，上述處所的管有權屬於科技園，以及批准暫時擱置被告向原告提出的訴訟。

根據科技園去年9月發出的聲明，它指前年起已向百奧生物科技表明不會續約，對方須要交出涉事科學園第三期15W大樓7樓701至703室，以及705至713室的處所。不過，百奧生物科技違約逗留，其間科技園酌情允許對方使用處所，科技園強調從沒就處所的新租約與之達成協議。