六旬婦六度損壞議員辦事處刑毁罪成 (16:57)

控罪稱，被告鄧小玲（現62歲）於2019年8月4日至10月27日，在新界葵湧葵湧邨曉葵樓31號地下，損壞屬於男子梁錦威及黃潤達的共70張海報、5道門及一個鎖頭，總值共1486元。

罪成後，裁判官李志豪指被告錄影會面時有人陪同，關注她是否有精神問題。控方稱，事後曾為被告索取精神科報告，顯示她沒有異常，但有酗酒問題，另透露被告有1項縱火案底。辯方求情則稱，被告以往依賴任職公務員的兒子照顧，她多年沒工作，近年依靠積畜維生。

裁判官李志豪裁決時稱，本案主要依賴相關時刻的錄影片段，辯方則爭議涉案光碟的證物鏈有不足之處。李官認為，梁錦威、黃潤達及其他處理證物的警員並無原因要刪改片段，細看之下亦沒發現有不對勁之處，故給予絕對比重。

至於片中人是否為被告，李官稱，該人的衣物與警方檢取的衣物吻合，面容及身形一致，故裁定片中人是被告，更指不依賴警員的證供，都可達到此結論。李官續指，被告以疑似糞便塞住門匙、損壞海報，唯一不可抗拒的推論是作出破壞，故認為控方舉證符合罪行元素，裁定她罪成。