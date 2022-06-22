【屯元天停電】有學校原只想停面授卻「被宣布」停課　教育局：已致力掌握最新情況 (16:48)

教育局回覆表示，一直關注長時間停電事故對學校的影響，由於受影響只涉及部分學校，又說經相關部門不斷努力緊急搶修後，個別學校其後陸續在不同時間恢復供電，局方稱已設法聯絡當區校長會及各學校，致力準確掌握最新情況、更新受影響學校名單，並盡快發出新聞公報。

中學校長會主席、香港青年協會李兆基書院校長連鎮邦說，該校今早清晨已恢復供電，並通知師生改上網課，惟教育局早上6時44分透過政府發稿，照把該校納入停課名單，大量家長致電該校查詢；校方遂向家長再發緊急通告，宣布維持網課。他表示理解事件突發，明白教育局或在電光火石之間「太忙亂」。

位於天水圍天富苑的中華基督教青年會小學今早約6時在內聯網宣布停課，教育局隨後將該校納入停課名單，校長程志祥指，仍有3名學生返抵學校門口始知停課，要折返回家；有家長表示早上趕出門，沒檢查信息。程續說，該校今午恢復供電，明天正常復課。

有當區任教的教師今早於商台《在晴朗的一天出發》說，清晨5時半出門前聽電台仍未有停課信息，至6時許坐車回校時始知停課，她再即時通知家長停課，覺得教育局應提早公布，甚至昨晚開始部署。