新冠疫情｜本港增1447宗新冠陽性個案　1323宗屬本地個案【短片】 (16:51)

再增5間院舍呈報陽性個案，其中大埔明愛富亨苑、灣仔瑞康護老中心、基督教懷智服務處將軍澳綜合復康服務中心、救世軍長康社區展能暨宿舍均有1名職員確診，涉事的緊密接觸者需要隔離。

聖雅各福群會僖明居有1名院友確診，7名緊密接觸者需要接受檢疫，該名院友曾於本月16及20日到聖雅各福群會雅聚天地日間中心，每日約有30名院友活動，衛生防護中心發現，由上周五（17日）起有6宗陽性個案，包括該名確診院友，其中4人住在僖明居，3人住在其他院舍。曾於上周五（17日）到訪雅聚天地的人士需接受強制檢測。

本港亦新增1宗懷疑Omicron BA.4或BA.5變種病毒個案，居住在屯門嘉財里的患者於亞洲空運中心Fedex Express工作，主要在辦公室工作，有時會到停機坪巡查，每日都有做快速檢測，6月18日的核酸檢測呈陽性，暫時未有同事受影響。曾於本月16至18日到亞洲空運中心的泛亞飲食用膳，18日早上亦曾到青衣賓墟冰室，曾到訪以上食肆及工作地點的人士需接受強制檢測。

另外，本港再新增多7宗懷疑Omicron BA.2.12.1變種病毒個案，其中2人為早前個案的家人，分別居住順利紀律部隊宿舍及藍灣半島。另外有3組源頭不明個案，包括1名居住於荃灣全·城滙7座的25歲男子；2名居住於港灣豪庭7座，分別為48歲女子及79歲女子；2名居住於大興邨興泰樓，分別為6歲女子及57歲男子

學校呈報陽性個案就增190宗，涉及165間學校，包括159名學生及31名教職員。其中基督教宣道會宣基小學（坪石）4D班有3名學生確診，全班有24人，該校需停止面授課堂一周。至於昨日（21日）出現確診個案的聖士提反堂中學今增3宗陽性個案，均與昨日確診的學生住同一層宿舍，累計有9宗個案，該層宿舍共有61人，其餘52名學生需接受家居檢疫或送往檢疫中心；五邑司徒浩中學2C班增2宗陽性個案，累計有6宗個案；荃灣聖芳濟中學籃球隊增3宗陽性個案，累計有10宗個案。